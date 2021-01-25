1581 إصابة بكورونا في الفلبين

سجلت الفلبين اليوم 1581 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد - كوفيد19 اضافة الى 50 حالة وفاة.وقالت وزارة الصحة الفلبينية في بيان ان إجمالي حالات الإصابة ارتفع إلى 514996 حالة فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 10292 حالة.وأشارت إلى أن مجموع حالات التعافي من المرض في الفلبين بلغ 475422 حالة لتبلغ نسبة التعافي 3ر92 في المائة من مجموع الإصابات.