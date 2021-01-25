النشر العلمي للناشئين.. محاضرة بـ«الأعلى للثقافة»

تنظم لجنة الكتاب والنشر بالمجلس الأعلى للثقافة، ومقررها الدكتور خالد العامري، محاضرة بعنوان "النشر العلمي للناشئين"، وذلك في تمام الرابعة من مساء اليوم الاثنين 25 يناير الحالي، بقاعة المجلس الأعلى للثقافة.ويحاضر في الندوة الدكتور هشام عبد الدايم، عميد معهد الكبد بكلية الطب جامعة المنوفية، ويديرها الدكتور حسين البنهاوي، عضو لجنة الكتاب والنشر بالمجلس، وتبث الندوة مباشرة "أونلاين" عبر صفحة أمانة المؤتمرات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".