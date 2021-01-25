9994 إصابة بكورونا في إندونيسيا

سجلت اندونيسيا اليوم الاثنين 9994 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد - كوفيد 19 إضافة إلى 297 حالة وفاة.وأفادت وزارة الصحة الإندونيسية في بيان بأن إجمالي الإصابات بلغ 999256 حالة فيما بلغ إجمالي الوفيات 28132 حالة.وأشارت إلى أن مجموع حالات التعافي من المرض في اندونيسيا بلغ 809488 حالة لتبلغ نسبة التعافي 81 في المائة من مجموع الإصابات.