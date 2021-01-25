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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ بني سويف يضع أكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة

الإثنين 25/يناير/2021 - 01:59 م
محافظ بني سويف
محافظ بني سويف
بنى سويف - محمد حفيظ
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وضع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، واللواء محمد مراد، مدير أمن بني سويف، بوضع أكاليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة بمعسكر قوات الأمن بأبو سليم، بمناسبة احتفالات عيد الشرطة الــ 69، وعزفت الموسيقى العسكرية لحن سلام الشهيد، ثم قراءة الفاتحة على أرواح شهداء الواجب من أبناء الوطن، والدعاء بأن يتغمدهم الله عز وجل بواسع رحمته.

وقدم محافظ بني سويف التهنئة لكافة قيادات وأجهزة وضباط وأفراد مديرية الأمن بعيد الشرطة، مشيدا بالدور العظيم الذي يقوم به رجال الشرطة من جنود وضباط وقيادات وما يبذلونه من تضحيات في سبيل تأمين الجبهة الداخلية للوطن ومكافحة الجريمة بكل أشكالها، مؤكدا دعمه الكامل لكافة أجهزة الشرطة للارتقاء المستمر بالمنظومة الأمنية بالمحافظة.

و لفت المحافظ إلى أن الدولة لم ولن تنسى التضحيات الكبيرة التي مازال يجود بها أبناء الوطن من القوات المسلحة والشرطة، في مواجهة قوى الشر والإرهاب وكل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار البلاد، متمنيا دوام الأمن والاستقرار في كافة ربوع الوطن

وقال "غنيم" إن القوات المسلحة والشرطة لها الفضل بعد الله عز وجل فيما يشعر به أبناء الوطن من أمن وأمان، ويقف الشعب سندا وظهيرا قويا خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي في معركته التنموية والتي بدأت بمرحلة البناء واستعادة مصر لمكانتها الإقليمية والدولية، وشهدت مصر على مدار الـ 6 سنوات الماضية إنشاء مشروعات عديدة وعملاقة في مختلف القطاعات والمجالات لم تشهدها الدولة المصرية من قبل ذلك

وأشار إلى أن الفرحة التي تشهدها، اليوم، محافظات مصر بأعياد الشرطة،تجسد ترجمة عملية لما أكد عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، من وجود روح التلاحم وأن المصريين وجميع مؤسسات الدولة نسيج واحد وحائط صد منيع لمواجهة الإرهاب الأسود وعبور التحديات والمضي قدمًا في استكمال مسيرة الاستقرار والتنمية المنشودة، مؤكدا على أن تضحيات رجال الشرطة والقوات المسلحة تمثل الوقود للجميع لبذل الغالي والنفيس من أجل رفعة ورقي وطننا الغالي.

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