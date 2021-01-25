برلماني في عيد الشرطة: نفتخر ونعتز بما يقدموه من نبع حبهم للوطن

هنأ النائب أحمد دياب، عضو مجلس النواب عن محافظة الفيوم، اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وقيادات الوزارة والعاملين بها، بحلول عيد الشرطة التاسع والستين.وقال عضو مجلس النواب، في بيان له اليوم الإثنين، إن عيد الشرطة هو عيد للشعب، ومناسبة تاريخية للدور البطولي والتضحية الكبيرة التي قام به رجال الشرطة سنة 1952 في واقعة الإسماعيلية، التي راح ضحيتها خمسون شهيدا وثمانون جريحًا من رجال الشرطة المصرية على يد الاحتلال الإنجليزي في 25 يناير عام 1952 بعد أن رفض رجال الشرطة تسليم سلاحهم وإخلاء مبني المحافظة للاحتلال الإنجليزي.وأضاف أن رجال الشرطة حتى الآن، يسطرون بحروف من نور في سجلات التاريخ بطولات عظيمة، ويقدم جهاز الشرطة رجال يضحون بأنفسهم من أجل الحفاظ على أمن الوطن واستقراراه، ويواجهون المخاطر في سبيل تحقيق أمان المواطن.وأشار إلى أن جهاز الشرطة المصرية استطاع في فترة قليلة تحقيق الأمن في ربوع الوطن، والتصدي للجماعات الإرهابية، وكذلك إفشال الكثير من المخططات الإرهابية، عبر القبض على الخلايا والعناصر الإرهابية والتكفيرية، لافتًا إلى أن بطولات الشرطة كثيرة ونفخر ونعتز بما قدموه وما يقدمونه من دور قوي ووطني نابعا من إيمانهم وحبهم لهذا الوطن، موجهة التحية لكل فرد من رجال الشرطة البواسل.