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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

وزيرة البيئة: أعددنا مسودة نهائية للبدأ في «تحويل نظم تمويل المناخ»

الإثنين 25/يناير/2021 - 01:58 م
ياسمين فؤاد،
ياسمين فؤاد،
أريج الجيار
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كشفت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، عن إعداد المسودة النهائية للبدأ في مشروع "تحويل نظم تمويل المناخ" الذى يهدف إلى تقديم قروض طويلة المدى والدعم الفني لعدد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتكلفة 150 مليون يورو، من خلال تمويل مشترك بين الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) وصندوق المناخ الأخضر لتمويل الاستثمارات التي تستوفي معايير الاستحقاق والتي سيتم تحديدها من خلال دراسة ما قبل التكوين، حيث سيتم التركيز بشكل محدد على أربعة قطاعات هي السياحة المستدامة وإدارة المخلفات والمياه والصرف الصحي والنقل.

وأوضحت فؤاد، أنه سيتم إدارة هذا القرض عن طريق عدد من البنوك الوطنية كما تقدم الوكالة الفرنسية للتنمية منحة قدرها 1.5 مليون يورو لتغيير أنماط القطاع المصرفى فى مصر ليتواكب مع ما أعلنته البنوك التنموية الدولية بشأن عدم تمويل مشروعات تؤثر بصورة مباشرة على زيادة حدة التغيرات المناخية.

ولفتت وزيرة البيئة للإجراءات التى اتخذتها الوزارة بالتعاون مع الوزارات الأخرى كالمالية والتخطيط لدمج البعد البيئى فى كافة خطط ومشروعات الدولة والعمل على دعم الاستثمارات الخضراء التى تساهم فى مواجهة التغيرات المناخية، والتى كانت من أهمها طرح وزارة المالية لأول سندات خضراء سيادية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تم إعداد محفظة من المشروعات الخضراء المؤهلة بقيمة 1.9 مليار دولار، وتم طرح الإصدار الأول لتلك السندات بقيمة 750مليون دولار.

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