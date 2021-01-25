نائب رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد يشيد بإجراءات «الصحة» فى المونديال

أشاد بدر الذياب، نائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد عن قارة آسيا، بالإجراءات الاحترازية وخطة التأمين الطبي التي تطبقها وزارة الصحة المصرية خلال فعاليات بطولة العالم لكرة اليد المقامة بمصر في الفترة من 13 حتى 31 من يناير الجاري.وقال الذياب، في تصريحات إعلامية، إن تنظيم بطولة العالم هذا العام يعد الأصعب بسبب جائحة كورونا، موضحا أنه حتى بعض الدول الأوروبية لا يستطيع تنظيم البطولة بهذا الشكل المشرف، موجهًا الشكر إلى الحكومة المصرية والقيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي.وكشف نائب رئيس الاتحاد الدولي عن تعرضه لحادث بسيط بعد سقوط ماء ساخن على ساقه، ما دفعه إلى اللجوء للعيادة التابعة لوزارة الصحة والسكان الموجودة بفندق الإقامة، حيث أعرب عن سعادته بمستوى الخدمة الطبية التي تلقاها، إضافة إلى حرص الفريق الطبي على الاطمئنان عليه والاتصال به يوميا لتقديم الخدمة الطبية اللازمة له.