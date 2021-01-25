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الإثنين 25 يناير 2021 الموافق 12 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

المشدد 3 سنوات لمتهم بالتسبب في قتل مواطن بالسيدة زينب

الإثنين 25/يناير/2021 - 01:57 م
حبس
حبس
عادل عبد العال
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عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الإثنين، المتهم «أ.ا»، بالسجن المشدد 3 سنوات ومصادرة السلاح المضبوط لاتهامه بقتل مواطن بالسيدة زينب.


صدر الحكم برئاسة المستشار حماده شكري وعضوية المستشارين أسامة محمد علي حسن ومحمد أحمد عبد العزيز بكر، وأمانة سر ياسر عبد العاطي وعبد المسيح فل.


وكشف أمر إحالة المتهم، أنه قام بالجرح العمد للمجني عليه محمود نبيل عمدا وكان ذلك بأن قام بطعنه بسلاح أبيض «كتر»، ولم يقصد من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أفضت إلى موته.

كما أن المتهم أحرز سلاح سلاح أبيض دون مسوغ قانوني أو ضرورة مهنية أو حرفية بذلك.

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