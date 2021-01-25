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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط شخص لإنشاء منظومة شبكة غير شرعية لتوزيع الإنترنت بمقابل مادي

الإثنين 25/يناير/2021 - 01:56 م
جريدة الدستور
مريم جبل - عمرو المزيدي
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أكدت تحريات ومعلومات قسم مباحث المصنفات الفنية بمديرية أمن القاهرة قيام (مالك محل كائن بدائرة قسم شرطة البساتين - مقيم بذات العنوان) بإنشاء وإدارة منظومة إتصالات لتوزيع الإنترنت للمقيمين بالمنطقة المحيطة بالمحل ملكه مقابل اشتراك نقدي شهري بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بالمحل المشار إليه، وعثر بحوزته على (جهاز لاب توب يحوي مجموعة من البرامج المقلدة والمنسوخة لشركات عالمية تستخدم في الإدارة والتحكم فى منظومة توزيع الإنترنت، عدد 12 جهاز راوتر نت، عدد 6 جهاز راوتر واي فاي تستخدم في استقبال الإنترنت، جهاز سويتش عمومى لتوزيع الإنترنت، عدد 10 جهاز سويتش لتوزيع الإنترنت، كارت ذاكرة "فلاشة" محمل عليها شفرات لفتح القنوات الفضائية المشفرة، عدد 2 إريال هوائي لاستقبال إشارة الواى فاى عدد 25 دفتر تحصيل نقدية من المشتركين، كمية من الأسلاك التى تستخدم فى التوصيلات) وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد إنشاء منظومة لتوزيع الإنترنت لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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