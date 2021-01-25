الصين ترفض فكرة المنافسة مع الهند حول اللقاحات كورونا

رفضت الصين اليوم الاثنين، ما أثير مؤخرا بشأن وجود "منافسة أو مواجهة شرسة" مع الهند حول لقاحات فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، داعية في الوقت نفسه إلى تعزيز التعاون لمكافحة الوباء.جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان اليوم، تعليقا على تقارير إعلامية بأن الهند تسعى إلى "دبلوماسية اللقاحات" لمواجهة الصين، وأن بعض الدول التي عرضت عليها لقاحات صينية تحولت إلى الهند للحصول على اللقاحات التي طورتها وسط تساؤلات حول فعالية بعض اللقاحات الصينية، كما أن الهند تستعد لتوفير ملايين الجرعات من اللقاح إلى دول جنوب آسيا خلال الأسابيع القادمة وسط مساع لتقليص حجم الوجود المهيمن للصين في المنطقة.وقال جيان إن "الأمر متروك لكل دولة لتحديد اللقاح الذي ترغب في استخدامه، ويجب آلا تكون هناك منافسة أو مواجهة شرسة، حيث ترحب الصين بمزيد من الدول لإنتاج لقاحات فعالة لصالح المزيد من الناس".وأضاف جيان "المهمة الملحة للمجتمع الدولي هي العمل معا لمكافحة الوباء"وتابع "إن لقاحات (كوفيد-19) هي منفعة عامة عالمية، وإننا نرحب ونأمل أن تتمكن المزيد من الدول من إنتاج لقاحات أكثر فعالية، وتوفيرها لمزيد من الدول النامية لمنفعة المزيد من الناس".وأوضح جيان قائلا "الصين تفي بجدية تعهدها بجعل لقاحات (كوفيد-19) منفعة عامة عالمية.. وتعمل مع الدول الأخرى، لا سيما النامية، على تنفيذ التعاون الدولي بشأن اللقاحات بطرق مختلفة، وتقديم الدعم والمساعدة وفقا لاحتياجاتها".