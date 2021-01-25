هدوء في استكمال امتحان الفرقة 6 بـ«طب بنات الأزهر» بالقاهرة

أدت اليوم طالبات الفرقة السادسة امتحانات مادة الجراحة العامة وسط هدوء تام والتزام كامل بجميع الإجراءات الاحترازية اللازمة في سبيل مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.و قالت الدكتورة إيمان الشال، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، أن الامتحانات تسير وفق التعليمات المنظمة، والمتابعة المستمرة من إدارة الكلية برئاسة الدكتور هشام فرهود، عميد الكلية.وأوضحت وكيلة الكلية أن الامتحانات تسير من خلال التنسيق الدائم والمستمر مع الكنترول، ومن خلال إشراف ووجود أساتذة قسم الجراحة العامة، ممثلة في الدكتور محمود عبد الله، الدكتور حامد البدوي، الدكتور بساط علواني، الدكتورة أمنية ربيع، الدكتورة رضوي عطية، الدكتور محمد عمر، الدكتور وليد الشناوي، وذلك من خلال وجودهم مدة الامتحان؛ للرد على أي استفسار يرد من الطالبات.وتابعت أن الامتحانات تسير في مناخ مناسب، لافتة إلى أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة من رش جميع القاعات الدراسية وتطهيرها وتعقيمها إضافة إلى الالتزام بالتباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات من جميع الطالبات وسط إشراف طبي كامل، حرصًا على سلامة جميع منسوبي الكلية.جدير بالذكر أن كلية طب بنات الأزهر بالقاهرة كانت في طليعة الكليات التي حصلت على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم، والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء، إضافة إلى ذلك كانت من أوائل الكليات التي حصلت على شهادة تجديد الاعتماد.