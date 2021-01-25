بورصة عمان تغلق تداولاتها على 5.5 مليون دينار

أغلقت بورصة عمان، اليوم الاثنين، على تداول 6 ملايين سهم، موزعة على 3213 عقدا بقيمة تداولات إجمالية، بلغت 5.5 مليون دينار.وارتفع مؤشر البورصة إلى النقطة 1722 بنسبة 0.31 بالمئة مقارنة مع أغلاق الجلسة السابقة.وارتفعت أسعار أسهم 33 شركة، بينما انخفضت أسعار أسهم 30 شركة، واستقرت أسعار أسهم 30 شركة أخرى.