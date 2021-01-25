2419 حالة إصابة جديدة بكورونا في بولندا

أعلنت وزارة الصحة البولندية، اليوم الاثنين، تسجيل ألفين و419 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليصل إجمالي أعداد الإصابة في البلاد إلى مليون و478 ألفا و119 حالة.وأضافت الوزارة حسبما ذكر راديو بولندا الدولي أنه تم تسجيل أيضًا 38 حالة وفاة، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 35 ألفًا و401 حالة.وأشارت الوزارة إلى أنه تم تسجيل 7 آلاف و290 حالة تعافي من الفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي المتعافين إلى مليون و237 ألفًا و736 حالة.وأوضحت الوزارة أن أعداد الإصابة المسجلة اليوم هي الأقل منذ أكتوبر الماضي.يذكر أن بولندا كانت قد فرضت حالة الإغلاق الكامل في 28 ديسمبر الماضي، في محاولة للسيطرة على انتشار الإصابات بالفيروس الوبائي.