«سعفان» لـ«البرلمان»: حصر العمالة غير المنتظمة فى مواقع العمل والصيادين

أكد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أنه يتم حاليا تنفيذ مبادرة لحصر العمالة غير المنتظمة على أرض الواقع بالانتقال على الطبيعة إلى مواقع العمل والإنتاج بالمشروعات القومية الكبرى كثيفة العمالة.وقال: بدأنا بمدينة العلمين الجديدة، وتم حصر 25 ألفا وتسجيلهم واستخراج شهادات قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة واستخراج بطاقات قومية جديدة بالمهنة التي يعملون عليها، وذلك كله مجانا من حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة بالوزارة ومديرياتها، إيمانًا منها بأهمية تلك الفئة وضرورة رعايتها.وأضاف خلال الجلسة العامة للبرلمان، أنه يجري استكمال الحصر والتسجيل بمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة بشركتين يعمل بهما نحو 8993 عاملا، تمهيدا للانتقال لشركات أخرى داخل مشروعات العاصمة الجديدة، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لرعاية العمالة غير المنتظمة صحيًا واجتماعيا وتأمينا، تميهدا لوضع خطة ومنظومة متكاملة للرعاية.وأوضح أنه يجري حصر فئات صغار الصيادين تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي برعايتهم ومساندتهم، وقد بدأنا بلقاءات الصيادين على أرض الواقع في كل من الإسكندرية، وصائدى الأسماك وسط حلقة السمك بمحافظة البحر الأحمر، وصيادى بحيرة ناصر بأسوان، وصيادي بورسعيد، وصيادي محافظة قنا، كما تمت المشاركة مع مؤسسة صناع الخير للتنمية بتسليم 30 مركب صيد بكل أدواتها من شباك ومجاديف وخطاف للأشخاص الذين تم تدريبهم على مهنة الصيد، وهم 30 شخصا على مهنة الصيد بالقرية، وتسليم ثلاجة لحفظ الأسماك لخدمة صيادى القرية جميعا.وقال إنه سيتم الاستمرار في هذه اللقاءات في جميع محافظات مصر التي يعمل بها الصيادون بهدف تسجيلهم وعمل قاعدة بيانات متكاملة وسليمة تمهيدا لشمولهم على أرض الواقع ضمن منظومة متكاملة لرعاية هذه الفئة اجتماعيا وصحيا، حيث يتم بعد ذلك عمل وثيقة للتأمين التكافلى لكل صياد وعامل صياد مثبتة مهنته ببطاقة الرقم القومى باعتبارهم من فئة العمالة غير المنتظمة ضد الحوادث الشخصية تتحملها حسابات رعاية العمالة غير المنتظمة بمديريات القوي العاملة بالمحافظات، وتغطى الوثيقة الوفاة، والعجز الكلى المستديم، والعجز الجزئى وذلك كله نتيجة حادث، بالإضافة إلى عدة تغطيات إضافية مثل نقل الجثمان، وتكاليف الأجهزة الطبية، والعلاج الطبى، وتكون تغطية الوثيقة على مدار ٢٤ ساعة ويتم تجديدها سنويا.