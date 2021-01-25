تطورات الوضع الوبائي لكورونا في دول العالم

مازال فيروس كورونا يواصل حصد الأرواح حوال العالم، ففي تونس أكد عضو اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا الدكتور الهاشمي الوزير اليوم الاثنين، أن اللجوء إلى الحجر الصحي الشامل في تونس وارد في أي وقت، وغير مستبعد إقراره الأيام القادمة، وأوضح الوزير - في تصريح صحفي - أن الحجر الصحي الشامل يكون ناجحا قبل الانطلاق في حملة التلقيح ضد فيروس كورونا مباشرة.وفي كوريا الجنوبية، قالت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين إنها تستهدف تطعيم 70% من سكان البلاد بلقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بحلول شهر سبتمبر، وبدء حملة التطعيم الوطني الشهر المقبل، متوقعة تحقيق ما يُسمَّى بـ "مناعة القطيع" في البلاد بحلول نوفمبر.وأعلنت وكالة كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها عن مجموعة من المهام الأساسية لهذا العام، التي تشمل توفير لقاحات مجانية ضد فيروس كورونا لجميع المواطنين، بهدف تشكيل مناعة القطيع بحلول نوفمبر، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.أما في نيوزيلندا، فقد سجلت وزارة الصحة في نيوزيلندا اليوم الإثنين، أول إصابة بفيروس كورونا (كوفيدا-19) منذ ثلاثة أشهر، وذكرت الوزارة أن حالة الإصابة سجلت لسيدة تبلغ من العمر 56 عاما عادت للبلاد في ديسمبر الماضي، وثبتت إصابتها بالسلالة الجديدة شديدة العدوى من الفيروس التي رصدت في جنوب أفريقيا بعد مغادرتها الحجر الصحي الإلزامي.وفي كندا، أعلنت السلطات الصحية الكندية، اليوم الاثنين، عن تسجيل 4845 إصابة جديدة بكورونا، في مقاطعات أونتاريو وكيبيك وألبرتا وبريتيش كولومبيا، ولفتت السلطات في بيان الى تخطي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا حاجز 747 ألف إصابة في البلاد منذ بداية الوباء، تعافى منها 664621 مريضا، فيما بلغت الوفيات المرتبطة بالفيروس 19049 وفاة.وفي إستراليا، قررت الحكومة اليوم الإثنين إعادة فرض إجراءات الحجر الصحي على الواصلين من نيوزلندا بعدما ثبت حمل سيدة لسلالة جديدة من فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) في نيوزلندا.وقال وزير الصحة جريج هانت حسبما ذكرت قناة "سي إن إن" الأمريكية، إن القادمين من نيوزيلندا خلال الـ72 ساعة المقبلة سيطالبون بالخضوع للحجر الصحي الإلزامي في فندق لمدة تصل إلى 14 يوما عقب وصولهم أو الخضوع لأي ترتيبات أخرى وفق قواعد الولايات المختلفة.