رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 25 يناير 2021 الموافق 12 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزيرة البيئة تستعرض خطة مواجهة «أكبر خطر» يهدد الأرض

الإثنين 25/يناير/2021 - 01:52 م
ياسمين فؤاد
ياسمين فؤاد
أريج الجيار
طباعة
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اهتمام وزارة البيئة بقضية التغيرات المناخية التى تشغل العالم بأسره نظرًا لخطورتها على كوكب الأرض، مشيرة إلى الجهود الكبيرة التى اتخذتها الوزارة للحد من آثارها السلبية خلال العامين الماضيين سواء على المستوى الوطنى أو الدولى والتى يعد أهمها استكمال تنفيذ مشروع الخريطة التفاعلية لمخاطر ظاهرة التغيرات المناخية على مصر، والذي يتم على ثلاثة مراحل بالتعاون مع إدارة المساحة العسكرية والهيئة العامة للأرصاد الجوية ومركز بحوث المياه التابع لوزارة الموارد المائية والري؛ بهدف مساعدة متخذي القرار على تحديد المناطق المعرضة للمخاطر المحتملة من تغير المناخ بما قد يؤثر على تنفيذ خطة التنمية فى الدولة واتخاذ التدابير اللازمة فى القطاعات التنموية المختلفة وكذا اقتناص فرص تمويلية للتكيف من الجهات الدولية.

جاء ذلك خلال التقرير الذى أعدته وزارة البيئة حول إنجازات الوزارة على مدار العامين الماضيين، والذي استعرضت خلاله الدكتورة ياسمين فؤاد ما تم من إنجازات فى مجال التغيرات المناخية، موضحةً أن وزارة البيئة عملت جاهدة من أجل إعادة هيكلة المجلس الوطنى للتغيرات المناخية إلى أن صدر قرار منرئيس مجلس الوزراء بشأن إعادة هيكلتة وتم إنعقاد أولى جلساته برئاسة رئيس مجلس الوزراء.

وتابعت فؤاد، أن وزارة البيئة تعمل على وضع إطار عام للإستراتيجية الوطنية الموحدة للتعامل مع قضية التغيرات المناخية وإدخالها ضمن الخطط والإستراتيجيات القطاعية لتدريب العاملين فى الوزارات المعنية عليها.

موضوعات متعلقة

مواعيد عرض مسلسل «فى بيتنا روبوت» على شاشة cbc

أم تسأل طبيبا بـ«كفر الشيخ العام»: «أرضَّع ابني بعد ما أشرب حشيش بأد إيه؟»

تشييع جثامين 7 سوريين لقوا مصرعهم فى بنى سويف

ارتفاع أسعار الذهب في منتصف التعاملات

الصور

image description

ضبط 960 بطاقة تموينية بحوزة صاحب مخبز بأسيوط

image description

هبوط أرضي مفاجيء بطول 20 متر بمركز القوصية بأسيوط (صور)

image description

ضباط قسم فارسكور يوزعون الورود في عيد الشرطة الـ 69 (صور)

image description

«مرور الدقهلية» توزع الورود والشيكولاتة احتفالا بعيد الشرطة (فيديو)

image description

استئصال ورم خبيث في البطن والصدر والقلب لشاب ثلاثيني بمعهد جنوب مصر

الأكثر قراءة

ارتفاع أسعار الذهب في منتصف التعاملات

مبيعات الأجانب تكبّد البورصة مليار جنيه خسائر في ختام تعاملات اليوم

أم تسأل طبيبا بـ«كفر الشيخ العام»: «أرضَّع ابني بعد ما أشرب حشيش بأد إيه؟»

الحكومة تكشف حقيقة وجود عجز في أدوية بروتوكولات «كورونا» بالمستشفيات

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

مواعيد الإجازات والعطلات الرسمية 2021 القادمة للموظفين حكومي وخاص باليوم والتاريخ

خصومات في مطاعم في دبي للحاصلين على لقاح كورونا

ارتفاع قتلى العاصفة «إلويز» في جنوب شرق أفريقيا لـ 12 شخصًا

نصف الألمان يرحبون باستمرار فتح الحدود الأوروبية رغم كورونا

أيام زمان

كيف شاركت شادية بدلا من ليلى فوزى فى فيلم «على ضفاف النيل»؟

«إحنا مش رجالة».. أسرارانفعال صالح مرسى بعد قراءته «رأفت الهجان»

حكاية الحادث الذي حقق شهرة المطرب عبد العزيز محمود

حكاية 26 قبلة بين رشدي أباظة وصباح في فيلم فاشل

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
موسم طارق يحيى
د. منى حلمى
25 يناير 2011 تاريخ لن يمحوه الزمن بكل جبروته
ماجد حبته
مظاهرات موسكو وواشنطن
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
التراث الشعبي.. وطنين المصالحة
المزيد

الثقافة

إلهام سعد الله ترثي ابنتها في 20 لوحة بمعرض «بحجم المجرة»

النشر العلمي للناشئين.. محاضرة بـ«الأعلى للثقافة»

غدا حفل مناقشة «هاملت الجرافيك المصري - نحميا سعد» بالجيزويت

سيد الوكيل يكشف تفاصيل إطلاق موقع ذاكرة القصة المصرية