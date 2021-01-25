شيكو وهشام ماجد يخوضان تحديات جديدة في «اللعبة 2»

تعرض منصة "شاهد vip" المسلسل الكوميدي "اللعبة" في موسم جديد بعنوان "ليفل الوحش"، مع شيكو، وهشام ماجد، ومن إخراج معتز التوني.ويكشف نجوم العمل تفاصيله حيث يعلّق هشام ماجد قائلًا: "أنا مازو والبقية تغاظو"، في إشارة إلى نجاح الشخصية وتعلق الناس بها، ومطالبة الجمهور بتقديم موسم ثان وثالث أيضًا من العمل. ويوضح "أننا نشكل عائلة في موقع التصوير، وهذا ما يلمسه الناس على الشاشة، إلى حد يشعرون أنهم دخلوا اللعبة معنا، بعضهم يشجّع مازو والبعض الآخر ينحاز إلى وسيم"، ويعد ماجد الجمهور بضحك أكثر وتحديات أكبر ونجوم يتألقون في الموسم الجديد.من جهته أشار شيكو إلي أن تقديم جزء ثان من "اللعبة" شيء في منتهي الصعوبة بسبب النجاح الكبير للجزء الأول وتعلق الجمهور به بصورة لافتة، ولكننا تغلبنا على ذلك ببذل الكثير من الجهد أثناء التفكير والكتابة والتحضير، وهناك الكثير من المُفاجآت والأحداث الغير متوقعة بالإضافة لانضمام نجوم جدد ومنهم رانيا يوسف، مما يُقدم الكثير من التنوع ويغير مجري الأحداث، ونأمل أن يُضيف الجزء الثاني للجمهور مساحة من المتعة والبهجة.من جانبه، أكد المخرج معتز التوني على ما قاله هشام ماجد وشيكو من أن "الحلقات الجديدة مضحكة أكثر، وأترك الحكم عليها لجمهور، مضيفا أننا نقدم موسمًا مشوقًا ومتماسكًا وهذا يظهر في الإعلان الترويجي له، حيث اجتهدنا أكثر، واستفدنا من ملاحظات الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأخذناها بعين الاعتبار، ونتمنى أن نكون عند حسن ظنهم".تتطور المنافسات في هذا الموسم، وتزداد خطورة على الصديقين، وتنضم النجمة رانيا يوسف إلى أبطال الحلقات الجديدة. فكيف ستكون طبيعة المواجهة بين مازو ووسيم؟ وماذا ستكون مواقف بقية اللاعبين في العمل.مسلسل "اللعبة" الجزء الثاني أشرف على فريق الكتابة فادي أبو السعود، وسيناريو وحوار أحمد سعد والي، ومحمد صلاح خطّاب، وإبراهيم صابر، ومن إخراج معتز التوني، وبطولة، شيكو، هشام ماجد، رانيا يوسف، بيومي فؤاد، ميرنا جميل، مي كساب، محمد ثروت، أحمد فتحي، سامي مغاوري، عارفة عبد الرسول، حسام داغر، ياسر محمد، دعاء رجب، منى جمال وآخرين.