رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 25 يناير 2021 الموافق 12 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

إحباط تهريب 27 ألف عبوة مستحضرات تجميل عبر ميناء دمياط

الإثنين 25/يناير/2021 - 01:52 م
جريدة الدستور
مريم جبل - عمرو المزيدي
طباعة
نجحت أجهزة الأمن، في إحباط محاولة تهريب أكثر من 27 ألف عبوة مستحضرات تجميل داخل إحدى الحاويات عبر ميناء الإسكندرية البحري.

أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بميناء الإسكندرية البحري، قيام إحدى الشركات الكائنة بمحافظة القاهرة، باستيراد رسالة من إحدى الدول الأجنبية داخل حاوية مشمولها مستلزمات، واحتوائها على أصناف محظور دخولها للبلاد بقصد تهريبها بطريقة غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم تشكيل لجنة أمنية وجمركية، أسفرت أعمالها عن ضبط أكثر من 27 ألف عبوة مستحضرات تجميل.

قدرت قيمة الرسوم والضرائب والغرامات المستحقة بمبلغ 3.5 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

موضوعات متعلقة

«التعليم» تعلن خطة توزيع «التابلت» بدءًا من الرابع الابتدائي

أول طبيب يحصل على لقاح كورونا بأبوخليفة: آمن وفعال ويقى من الإصابة بكورونا

«الصحة»: نستعد لاستقبال الدفعة الثانية من لقاح كورونا خلال أيام

الجيش السوداني يقصف إثيوبيا ردًا على هجوم مماثل

الصور

image description

ضبط 960 بطاقة تموينية بحوزة صاحب مخبز بأسيوط

image description

هبوط أرضي مفاجيء بطول 20 متر بمركز القوصية بأسيوط (صور)

image description

ضباط قسم فارسكور يوزعون الورود في عيد الشرطة الـ 69 (صور)

image description

«مرور الدقهلية» توزع الورود والشيكولاتة احتفالا بعيد الشرطة (فيديو)

image description

استئصال ورم خبيث في البطن والصدر والقلب لشاب ثلاثيني بمعهد جنوب مصر

الأكثر قراءة

ارتفاع أسعار الذهب في منتصف التعاملات

مبيعات الأجانب تكبّد البورصة مليار جنيه خسائر في ختام تعاملات اليوم

أم تسأل طبيبا بـ«كفر الشيخ العام»: «أرضَّع ابني بعد ما أشرب حشيش بأد إيه؟»

الحكومة تكشف حقيقة وجود عجز في أدوية بروتوكولات «كورونا» بالمستشفيات

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

مواعيد الإجازات والعطلات الرسمية 2021 القادمة للموظفين حكومي وخاص باليوم والتاريخ

خصومات في مطاعم في دبي للحاصلين على لقاح كورونا

ارتفاع قتلى العاصفة «إلويز» في جنوب شرق أفريقيا لـ 12 شخصًا

نصف الألمان يرحبون باستمرار فتح الحدود الأوروبية رغم كورونا

أيام زمان

كيف شاركت شادية بدلا من ليلى فوزى فى فيلم «على ضفاف النيل»؟

«إحنا مش رجالة».. أسرارانفعال صالح مرسى بعد قراءته «رأفت الهجان»

حكاية الحادث الذي حقق شهرة المطرب عبد العزيز محمود

حكاية 26 قبلة بين رشدي أباظة وصباح في فيلم فاشل

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
موسم طارق يحيى
د. منى حلمى
25 يناير 2011 تاريخ لن يمحوه الزمن بكل جبروته
ماجد حبته
مظاهرات موسكو وواشنطن
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
التراث الشعبي.. وطنين المصالحة
المزيد

الثقافة

«كشفناه».. أول مسرحية عن كورونا بالقومي لثقافة الطفل

إلهام سعد الله ترثي ابنتها في 20 لوحة بمعرض «بحجم المجرة»

معرض «الشجرة» لفناني اللقطة الواحدة بجاليري آزاد

النشر العلمي للناشئين.. محاضرة بـ«الأعلى للثقافة»