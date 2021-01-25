إحباط تهريب 27 ألف عبوة مستحضرات تجميل عبر ميناء دمياط

نجحت أجهزة الأمن، في إحباط محاولة تهريب أكثر من 27 ألف عبوة مستحضرات تجميل داخل إحدى الحاويات عبر ميناء الإسكندرية البحري.أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بميناء الإسكندرية البحري، قيام إحدى الشركات الكائنة بمحافظة القاهرة، باستيراد رسالة من إحدى الدول الأجنبية داخل حاوية مشمولها مستلزمات، واحتوائها على أصناف محظور دخولها للبلاد بقصد تهريبها بطريقة غير مشروعة.وعقب تقنين الإجراءات، تم تشكيل لجنة أمنية وجمركية، أسفرت أعمالها عن ضبط أكثر من 27 ألف عبوة مستحضرات تجميل.قدرت قيمة الرسوم والضرائب والغرامات المستحقة بمبلغ 3.5 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.