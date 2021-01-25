طارق عبدالعليم رئيسا لـ«مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية»

صرحت مصادر مسؤولة بشركة مصر للطيران، بأن الطيار محمد رشدي زكريا رئيس الشركة القابضة للشركة الوطنية للطيران، أصدر قرارًا بتعيين المهندس طارق عبد العليم بمنصب رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، خلفا الراحل المهندس ابوطالب توفيق والذي وافته المنية أمس الأحد أثناء تأدية عمله بهنجر ٧٠٠٠ بمطار القاهرة الدولي.وأضافت المصادر في تصريحات خاصة للدستور، أن المهندس طارق عبدالعليم كان يشغل منصب مساعد رئيس شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، حيث من المقرر ان يبدأ مهام عمله بمنصبه الجديد بداية من اليوم الاثنين.وكان رئيس شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية السابق المهندس أبو طالب توفيق قد وافته المنية أمس الأحد أثناء تأدية عمله بهنجر ٧٠٠٠ بمطار القاهرة الدولي.