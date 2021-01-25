5 وفيات و470 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

أعلنت وزيرة الصحة في فلسطين مي الكيلة، تسجيل 5 وفيات و470 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأوضحت الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية، حسبما أفادت وكالة أنباء فلسطين وفا اليوم الاثنين، أنه تم تسجيل 729 حالة تعافٍ، حيث بلغت نسبة التعافي من الفيروس 93.6%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.3%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 61 مصابا في غرف العناية المكثفة، بينهم 12 حالة على أجهزة التنفس الاصطناعي.