قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيين من الخليل

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، فلسطينيين من محافظة الخليل.وأفادت مصادر أمنية ومحلية في الخليل، أن قوات الاحتلال اعتقلت محمد مصطفى الجمل من مدينة الخليل، والأسير السابق سليم يوسف الرجوب على حاجز حوارة العسكري جنوب نابلس، وهو من بلدة دورا جنوب الخليل.