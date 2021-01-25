كشف ملابسات فيديو تحرش مدرس بطالبة

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم نشره على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" متضمنًا مقطع فيديو لإحدى الطالبات "تروي خلاله كيفية تحرش أحد المدرسين بها".بالفحص تبين أن الواقعة محرر بشأنها محضر بمركز شرطة سنورس بمديرية أمن الفيوم، والذي تتهم فيه (طالبة، مقيمة بدائرة المركز) (مدرس، مقيم بذات دائرة المركز) بالتحرش بها أثناء تلقيها درس بمنزل المذكور.عقب تقنين الإجراءات وباستدعاء المشكو في حقه وسؤاله أنكر ما نسب إليه من اتهام، وعلل ذلك لتوبيخه لها لضعف مستواها الدراسي، كما أضاف بأن الشاكية قررت أن الواقعة يوم الجمعة في حين أنها حضرت اليوم الثاني لتلقي الدرس يوم السبت بمنزله.تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وعرض المتهم المشار إليه على النيابة العامة.