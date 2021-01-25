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سياسي

سعفان: نفذنا برامج تدريب مهني لتلبية متطلبات سوق العمل

الإثنين 25/يناير/2021 - 01:48 م
محمد سعفان
محمد سعفان
كريمة أبو زيد والسيد السعدني
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أكد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، سعي الوزارة لتنفيذ برامج التدريب المهني لتلبية متطلبات واحتياجات سوق العمل الداخلي والخارجي، عن طريق اكتساب المتدرب المعارف والمهارات اللازمة، بهدف الموائمة بين احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، وبين خريجي الجامعات والمعاهد ومراكز التدريب المهني.

وكشف سعفان، في كلمته أمام الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، أن الوزارة تقوم بتنفيذ برامج التدريب المهني من خلال مراكز التدريب الثابت والمتنقلة التابعة لها والمنتشرة بمديريات القوى العاملة أو من خلال بروتوكولات التعاون مع كبرى الشركات العالمية لنقل الخبرات الدولية للشباب، أو من خلال الإشراف على برامج التدريب التي تقوم بها شركات القطاع الخاص المرخص لها بمزاولة عمليات التدريب.

وأشار إلى أن الوزارة قامت بتفعيل دور صندوق التدريب والتأهيل لتمويل إنشاء وتطوير وتحديث مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة، وبرامج التدريب التي تستهدف احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج.

وأعلن الوزير أمام البرلمانن استكمال مشروعات إنشاء وتجهيز عدد 6 مراكز تدريب مهني وهم:

- مركز تدريب مهني حوش عيسى بمحافظة البحيرة.
- مركز تدريب مهني محلة مرحوم بالغربية.
- مركز تدريب مهني قفط بمحافظة قنا.
- مركز تدريب مهني الرضوانية بالأقصر.
- مركز تدريب مهني حي عتاقة بالسويس.
- مركز تدريب مهني المحمودية بأسوان.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء أيضا من مشروع تجهيز وتشغيل 7 وحدات ثابتة للتدريب على مهنة التفصيل والخياطة خلال تلك الفترة وهي:

- وحدة أولاد صقر في محافظة الشرقية.
- وحدتي السنطة والعجيزى في محافظة الغربية.
- أربع وحدات في شبين الكوم - وسرس الليان - منوف - بركة السبع في محافظة المنوفية.
- تجهيز وتطوير البنية التحتية لعدد (166) ورشة تدريبية جديدة في مراكز التدريب المهني الثابتة توزيعها كالآتي:
- 8 ورش طاقة شمسية.
- 38 ورش تفصيل وخياطة.
- 13 ورشة لحام.
- 8 ورش أجهزة منزلية.
- 27 معمل حاسب آلي ولغات.
- 4 ورشة تطريز آلي.
- 13 ورش تبريد وتكييف.
- 5 صيانة حاسب آلي.
- 3 صيانة محمول ودش.
- 1 ميكانيكا سيارات.
- 1 ترجمة فورية.
- 1 ورشة تكييف سيارات.
- 8 ورش سياحة.
- 36 ورشة مهنة تشييد وبناء.

وكشف محمد سعفان، إعداد وتطوير المناهج التدريبية بما يتواكب مع التكنولوجيا الحديثة بإجمالي 36 منهجا تدريبيا، وذلك عن طريق المتخصصين في مجالي التعليم الفني والصناعة.

وأعلن الوزير أنه تم الانتهاء من مشروع تطوير مركز تدريب مهنى "الشرابية " على أحدث نظم ومعدات التدريب، بالإضافة إلى أعمال الصيانة الأساسية للبنية التحتية ويضم المركز 8 ورش لصيانة أجهزة الحاسب، والتفصيل والخياطة، وصيانة أجهزة المحمول، وصيانة الأجهزة المنزلية، وتتضمن أيضا صيانة أجهزة الاستقبال الفضائية، والطاقة الشمسية للتدريب علي تركيب تشغيل الخلايا الشمسية، واللحام، ومعمل للغات، بالإضافة إلى ورشة للميكانيكا.

وأكد محمد سعفان، إنهاء من مشروع تطوير وتحديث ورفع الكفاءة لـ 27 وحدة تدريب متنقلة وأطلقت في قرى ونجوع 27 محافظة.

وأشار إلى أن هذه الوحدات تقوم بتدريب الذكور والإناث على المهن التي يحتاجونها بالقرب من محال إقامتهم، وقد قمنا بإعادة إحياء تلك الوحدات بعد تهلكها منذ تسعينيات القرن الماضي، وتمت عملية التطوير بصورة كاملة بأيدي عمال الوزارة، بأدواتهم ومعداتهم داخل الورشة الفنية الخاصة بديوان عام الوزارة، وواصلوا الليل بالنهار لإيمانهم التام أنهم يقومون برسالة جليلة في خدمة شباب وسيدات مصر، ويأتي ذلك في إطار مبادرة "حياة كريمة" لدعم الأسر الأكثر احتياجا التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال: "تقوم كل وحدة بالتدريب علي مهن الملابس الجاهزة، وكهرباء تركيبات، والسباكة الصحية المنزلية، وكل وحدة تقوم بعقد ثلاث دورات تدريبية شهريا في كل قرية مستهدفة في مبادرة حياة كريمة، وتستمر لمدة ثلاثة أشهر بمعدل دورة تدريبية في كل مهنة كل شهر، ومن ثم تنطلق لقرية أخرى لتغطية قرى المحافظات، حيث يتم تدريب 30 متدربا شهريا على المهن الثلاثة لتداعيات فيروس كورونا باتخاذ الإجراءات الاحترازية، وبهدف تشجيع الشباب والسيدات على التدريب فإننا نقوم بتكريم المتفوقين الثلاثة الأوائل في كل دورة تدريبية بمنحهم ماكينة خياطة وحقيبة معدات للسباكة والكهرباء كنوع من أنواع التشجيع لهم، كي يستطيع كل فرد منهم أن يبدأ مشروعه الخاص به يدر عليه دخلًا جديدًا، بما يسهم في توفير حياة كريمة لهم".

وتابع: "بذلك يصل عدد مراكز التدريب المهنىالتى تتبع وزارة القوي العاملة إلى 72 مركز تدريب مهني على مستوى الجمهورية منهم:

- 38 مركزا ثابتًا في 25 محافظة.
- 7 وحدات تدريبية ثابتة.
- 27 وحدة تدريب متنقلة.
- عدد الورش التدريبية 334 ورشة في المراكز الثابتة، والمطورة منها 166 ورشة.
- السعة التدريبية 5070.
- عدد المدربين المعينين 243 مدربًا
- يتم التدريب علي 41 مهنة.
- يتم التدريب على 3 برامج تدريبية مختلفة ( التدريب التحويلي- التنشئة المهنية - التدرج المهني).

وأعلن منح مليون وثلاثمائة وعشرين ألفًا شهادة قياس مستوى المهارة يستطيع من خلالها الحصول على فرصة عمل بالداخل أو الخارج، أو استخراج ترخيص مزاولة الحرفة أو الترقي في مساره الوظيفي.

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