ضبط المتهمين بسرقة مبلغ مالي من شركة في قصر النيل

نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة في ضبط مرتكبى واقعة سرقة مبلغ مالى من داخل شركة لقطع غيار السيارات بالقاهرة.تبلغ لقسم شرطة قصر النيل بمديرية أمن القاهرة من مدير وشريك بشركة قطع غيار سيارات كائنة بدائرة القسم، باكتشافه سرقة مبلغ مالى من داخل الشركة محل عمله.أسفرت جهود فريق البحث الجنائى عن أن وراء إرتكاب الواقعة عامل – مقيم بالجيزة، وعاملة بالشركة المشار إليها - مقيمة بدائرة قسم شرطة المعصرة.عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة باستخدام المفاتيح الأصلية للشركة، وأضافت العاملة بأنها نظرًا لطبيعة عملها بالشركة محل الواقعة وعلمها بقيام المجنى عليه بالاحتفاظ بمبالغ مالية بداخلها اختمرت فى ذهنها فكرة سرقتها، وفى سبيل ذلك قامت بمغافلة المجنى عليه وسرقة المفاتيح الخاصة بالشركة وتسليمها للعامل، وعقب انصراف العاملين تمكن من الدخول والإستيلاء على المبلغ المالى ولاذ بالفرار.وتم بإرشاد المتهم ضبط مبلغ من متحصلات واقعة السرقة، وأضافا بإنفاقهما باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية.. وبإستدعاء المجنى عليه إتهمهما بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.