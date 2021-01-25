«الكاثوليكية» تحتفل بعيد اهتداء القدّيس بولس الرسول

احتفلت الكنيسة القبطية الكاثوليكية، اليوم الاثنين، برئاسة الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك، بذكرى عيد اهتداء القدّيس بولس الرسول.قال الأب وليم عبدالمسيح سعيد الفرنسيسكاني، في بيان اليوم: "إنه كان يهوديًا من سَبَطِ بنيامين يَضطَهِد كنيسَةَ الله، وكان حاضِرًا رَجْمَ اسْطِفانوس وحارِسًا ثيابَ الراجمين. وبَينَما هو يَحمِلُ رسائِلَ رُؤساءِ اليَهود الى دِمَشقِ لإضطِهادِ المَسيحيين ظَهَرَ لَه المسيح قائِلًا: "شاول شاول لِمَ تَضطَهِدُني" غير أن هذه الإصابة قد جعلت منه منارة للعالم أجمع".وأضاف: "لقد اختار الله الوقت الّذي يناسبه. فلنتعلّم من إذً من فم القدّيس بولس أن ما من أحد يمكنه أن يجد المسيح بمفرده. إنّ المسيح هو من تجلّى وكشف عن نفسه لبولس. وهذا يأتي بالتّوافق مع كلام الرّب: "لم تَخْتاروني أَنتُم، بل أَنا اختَرتُكم".