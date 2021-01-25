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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

سيف حمزة مدرب جيم في «حرب أهلية» أمام يسرا

الإثنين 25/يناير/2021 - 01:48 م
سيف حمزة
سيف حمزة
دعاء عبد المقصود
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يشارك الفنان الشاب سيف حمزة، في مسلسل "حرب أهلية" المنتظر، عرضه خلال الماراثون الدرامي الرمضاني المقبل، ويجسد خلال أحداث مسلسل "حرب أهلية" شخصية مدرب جيم في أحد الصالات الرياضية.

و "حرب أهلية" اسم مؤقت للمسلسل، على أن يتم تغييره لاحقا،  ويدور العمل في إطار من الإثارة والتشويق.

وينتظر فريق عمل "حرب أهلية" عودة المخرج سامح عبد العزيز من أسوان، حيث يصور فيلمه الجديد "تماسيح النيل" هناك، ليبدأ صناع العمل في التحضيرات النهائية استعدادا لانطلاق التصوير في فبراير المقبل، في محاولة للانتهاء من العمل مع الأيام الأولى من شهر رمضان بعد تأخر بدء تصويره نسبيا.

ويواصل أحمد عادل مؤلف "حرب أهلية" كتابة الحلقات، ويسعى لتسليم آخر الحلقات نهاية فبراير المقبل.

ويشارك في بطولة المسلسل جومانة مراد، جميلة عوض، وخالد أنور، وآخرون.

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