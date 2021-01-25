أرملة الشهيد اللواء ياسر عسر: كان استثنائيا ضحى بروحه فداء للوطن

قالت السيدة صفاء سليمان الإمام الشامي، أرملة الشهيد اللواء مساعد الوزير ياسر عبدالحميد عسر، إن البطل الشهيد كان استثنائيًا ضحى بروحه فداء للوطن.وأضافت أرملة الشهيد خلال تسلمها وسام الجمهورية من الطبقة الثانية من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، في احتفالية عيد الشرطة: "إن الشهيد في عام 2016 حاول إنقاذ قطار من الحريق، ودخل بنفسه قبل وصول الحماية المدنية؛ لخوفه على أرواح الناس كعادته دائمًا".وتابعت "لو كان ربنا نجاه من الحادث مكانش هيقصر في بذل روحه فداء لشعب مصر، لأن مصر تستاهل".يشار إلى أن اللواء الشهيد ياسر عسر استشهد يوم 17 نوفمبر 2020، وذلك خلال تأدية واجبه الوطني، أثناء المشاركة مع رجال الحماية المدنية فى إخماد حريق اندلع داخل إحدى الهوايات بالخط الثاني بمترو الأنفاق اتجاه "شبرا الخيمة المنيب"، لينقذ منطقة وسط البلد من كارثة ضخمة.