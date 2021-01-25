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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط عصابة نسائية لسرقة الهواتف المحمولة في القاهرة

الإثنين 25/يناير/2021 - 01:47 م
جريدة الدستور
مريم جبل - عمرو المزيدي
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تمكنت أجهزة الأمن من ضبط تشكيل عصابي نسائي لسرقة المواطنين بأسلوب النشل في الموسكي.

أثناء مرور قوة أمنية تابعة لقسم مكافحة جرائم النشل بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الموسكي تناهى لسمعهم صوت استغاثة من إحدى السيدات، وعلى الفور توجهت القوة إلى مصدر الاستغاثة وتمكنت من ضبط (4 سيدات – مقيمات نطاق محافظتى الإسكندرية والبحيرة – لهم معلومات جنائية) عقب قيامهن بسرقة هاتف محمول من (ربة منزل - مقيمة بالقليوبية) بأسلوب المغافلة.. وبتطوير مناقشتهن اعترفن بتكوينهن تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "المغافلة"، وارتكابهن حادث سرقة مبلغ مالى من (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة قسم شرطة عابدين) وتم بإرشادهن ضبط المبلغ المالى المُستولى عليه، وباستدعاء المجنى عليهما تعرفت الأولى على الهاتف واتهموهن بالسرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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