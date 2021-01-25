خروقات جوية مكثفة للطيران الإسرائيلي للأجواء اللبنانية

واصل الطيران الحربي الإسرائيلي انتهاكه للأجواء اللبنانية من خلال الطلعات الجوية المكثفة التي تنفذها مقاتلاته الحربية وطائراته الاستطلاعية فوق المدن والقرى اللبنانية خارقة قرار مجلس الأمن رقم 1701.وأفاد بيان للجيش اللبناني اليوم، أنه تم تسجيل 4 خروق جوية من قبل طائرات استطلاع إسرائيلية تخللها تنفيذ طيران دائري فوق مناطق الجنوب اللبناني كما تم تسجيل 4 خروق جوية من قبل طائرات حربية إسرائيلية تخللها تنفيذ طيران دائري فوق مختلف المناطق اللبنانية.وأشار البيان إلى أنه تمت متابعة موضوع الخروق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان.