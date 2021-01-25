ضبط تشكيل عصابي لسرقة الهواتف المحمولة بأسلوب الخطف بالقاهرة

أكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة قيام (شخصين – لأحدهما معلومات جنائية) بتكوين تشكيل عصابي لسرقة الهواتف المحمولة ومتعلقات المواطنين بأسلوب " الخطف " باستخدام دراجة نارية، وأنهما وراء ارتكاب العديد من الوقائع.عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما تم ضبطهما حال استقلالهما دراجة نارية (قيادة أحدهما وملك شقيقه) والمستخدمة في ارتكاب وقائع السرقة.. وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي وارتكابهما (عدد 5 جرائم سرقة بذات الأسلوب) وتم بإرشادهما ضبط الهواتف المحمولة المستولى عليها لدى عمليهما "سيئ النية" (سائق) وأضافا بإنفاقهما المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية.باستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموهما بالسرقة.تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.