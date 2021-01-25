غرفة الطباعة: مقترح تحمل قيمة لقاح كورونا عن العاملين قيد الدراسة

قال أحمد جابر، رئيس غرفة الطباعة باتحاد الصناعات، إن مبادرة تحمل الشركات لقيمة لقاح فيروس كورونا جيدة وهو حاليا قيد الدراسة بالاتحاد وأعضاء مجلس الإدارة.وأضاف جابر، في تصريحات لـ "الدستور" أن جميع الغرف سوف توافق على هذا المقترح وندرس حاليا تحمل الغرفة تكلفة اللقاح لمجموعة العاملين في قطاع الطباعة وغير القادرين.كان اتحاد الصناعات دعا أصحاب المنشآت الصناعية بتحمل قيمة اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد للعاملين والإداريين، وذلك بالتعاون مع صندوق تحيا مصر ومن خلال حصر أعداد العاملين لكل منشأة والتبرع بقيمة المصل المقابلة لتلك الأعداد لصندوق تحيا مصر.