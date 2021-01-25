رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 25 يناير 2021 الموافق 12 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

غرفة الطباعة: مقترح تحمل قيمة لقاح كورونا عن العاملين قيد الدراسة

الإثنين 25/يناير/2021 - 01:46 م
أحمد جابر، رئيس غرفة
أحمد جابر، رئيس غرفة الطباعة
دعاء أبو العزم
طباعة
قال أحمد جابر، رئيس غرفة الطباعة باتحاد الصناعات، إن مبادرة تحمل الشركات لقيمة لقاح فيروس كورونا جيدة وهو حاليا قيد الدراسة بالاتحاد وأعضاء مجلس الإدارة.

وأضاف جابر، في تصريحات لـ "الدستور" أن جميع الغرف سوف توافق على هذا المقترح وندرس حاليا تحمل الغرفة تكلفة اللقاح لمجموعة العاملين في قطاع الطباعة وغير القادرين.

كان اتحاد الصناعات دعا أصحاب المنشآت الصناعية بتحمل قيمة اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد للعاملين والإداريين، وذلك بالتعاون مع صندوق تحيا مصر ومن خلال حصر أعداد العاملين لكل منشأة والتبرع بقيمة المصل المقابلة لتلك الأعداد لصندوق تحيا مصر.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

مواعيد الإجازات والعطلات الرسمية 2021 القادمة للموظفين حكومي وخاص باليوم والتاريخ

الجيش السوداني يقصف إثيوبيا ردًا على هجوم مماثل

صايمة محسن.. مَنْ هى أول مسلمة تتولى منصب المدعي العام في أمريكا؟

أم تسأل طبيبا بـ«كفر الشيخ العام»: «أرضَّع ابني بعد ما أشرب حشيش بأد إيه؟»

الصور

image description

ضبط 960 بطاقة تموينية بحوزة صاحب مخبز بأسيوط

image description

هبوط أرضي مفاجيء بطول 20 متر بمركز القوصية بأسيوط (صور)

image description

ضباط قسم فارسكور يوزعون الورود في عيد الشرطة الـ 69 (صور)

image description

«مرور الدقهلية» توزع الورود والشيكولاتة احتفالا بعيد الشرطة (فيديو)

image description

استئصال ورم خبيث في البطن والصدر والقلب لشاب ثلاثيني بمعهد جنوب مصر

الأكثر قراءة

ارتفاع أسعار الذهب في منتصف التعاملات

مبيعات الأجانب تكبّد البورصة مليار جنيه خسائر في ختام تعاملات اليوم

أم تسأل طبيبا بـ«كفر الشيخ العام»: «أرضَّع ابني بعد ما أشرب حشيش بأد إيه؟»

الحكومة تكشف حقيقة وجود عجز في أدوية بروتوكولات «كورونا» بالمستشفيات

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

مواعيد الإجازات والعطلات الرسمية 2021 القادمة للموظفين حكومي وخاص باليوم والتاريخ

خصومات في مطاعم في دبي للحاصلين على لقاح كورونا

ارتفاع قتلى العاصفة «إلويز» في جنوب شرق أفريقيا لـ 12 شخصًا

نصف الألمان يرحبون باستمرار فتح الحدود الأوروبية رغم كورونا

أيام زمان

كيف شاركت شادية بدلا من ليلى فوزى فى فيلم «على ضفاف النيل»؟

«إحنا مش رجالة».. أسرارانفعال صالح مرسى بعد قراءته «رأفت الهجان»

حكاية الحادث الذي حقق شهرة المطرب عبد العزيز محمود

حكاية 26 قبلة بين رشدي أباظة وصباح في فيلم فاشل

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
موسم طارق يحيى
د. منى حلمى
25 يناير 2011 تاريخ لن يمحوه الزمن بكل جبروته
ماجد حبته
مظاهرات موسكو وواشنطن
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
التراث الشعبي.. وطنين المصالحة
المزيد

الثقافة

إلهام سعد الله ترثي ابنتها في 20 لوحة بمعرض «بحجم المجرة»

النشر العلمي للناشئين.. محاضرة بـ«الأعلى للثقافة»

غدا حفل مناقشة «هاملت الجرافيك المصري - نحميا سعد» بالجيزويت

سيد الوكيل يكشف تفاصيل إطلاق موقع ذاكرة القصة المصرية