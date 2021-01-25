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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

«سعفان»: صرف 186.5 مليون على الرعاية الاجتماعية لمليون و12 ألف عامل

الإثنين 25/يناير/2021 - 01:46 م
محمد سعفان
محمد سعفان
كريمة أبو زيد والسيد السعدني
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شرح محمد سعفان وزير القوى العاملة جهود وزارته لتحقيق الرعاية والحماية للعمالة غير المنتطمة، وقال خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الإثنين، ساهمت حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة بوزارة القوى العاملة ومديرياتها بالمحافظات بمبلغ مليار وخمسمائة مليون جنيه في المنحة الرئاسية للعمالة غير المنتظمة في مرحلتيها الأولى والثانية لدعم ومساندة العمالة المتضررة من التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا.

وقال تم صرف 186 مليونًا و533 ألفا و220 جنيها على الرعاية الاجتماعية، لنحو مليون و12 ألف و182 عاملا، كما تم صرف 8 ملايين و176 ألفًا و946 جنيها على الرعاية الصحية لنحو 34 ألفا و232 عاملا.

وقال الوزير تم إصدار وثائق بوليصة التأمين "شهادة أمان" لنحو 38 ألفا و473 عامل غير منتظم بإجمالي 19 مليونا و236 ألفا و500 جنيه، وتم عمل بوليصة تأمين ضد الحوادث والإصابات سواء نتج عنها عجز كلي أو جزئي أو وفاة لنحو 169 ألفا و223 عاملا غير منتظم بإجمالي 10 ملايين و153 ألفا و380 جنيها - من المسجلين بوحدات العمالة بمديريات القوي العاملة ليحيوا حياة كريمة تليق بالعامل المصرى، وتحقق طموحاتهم وأحلامهم.

وتابع الوزير تم تنفيذ 3 قوافل طبية "عينك في عنينا" للكشف الطبي والعلاج وإجراء العمليات الجراحية للعمالة غير المنتظمة بالعاصمة الإدارية الجديدة وجبل الجلالة بمحطة تحلية مياه البحر بمدينة العلمين الجديدة مع مؤسسة صنع الخير تفعيلا لبرتوكول التعاون مع وزارة القوي العاملة.

وأضاف الوزير تم التعاقد بين الوزارة مع هيئة البريد لتيسير صرف المنح الدورية للعمالة غير المنتظمة لجميع المديريات وتم التعاقد مع بعض معامل التحاليل الطبية بخصم بـ 40% من التكلفة للعمالة غير المنتظمة وذويهم من الدرجة الأولي.

وقال الوزير تم إصدار قرار وزاري رقم 162 لسنة 2019 بلائحة تنظيمة ومالية للعمالة غير المنتظمة ورفعت سقف جميع أوجه الرعاية والخدمات الاجتماعية والصحية بمشاركة العديد من الجهات التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني الصلة.

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