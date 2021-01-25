هل السلالات الجديدة وراء الإصابة بـ«كورونا» رغم الاحتياطات؟

رغم جميع الاحتياطات التي يتخذها رؤساء وكبار المسئولين في العالم للوقاية من فيروس كورونا، إلا أن فيروس كورونا أصاب العديد منهم، ربما كان آخرهم وزير الخارجية التونسي والرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز.قال وزير الخارجية التونسي، عثمان الجرندي: «أثبتت اليوم التحاليل التي أجريتها إصابتي بكوفيد 19، بالرغم من اتخاذي لجميع الاحتياطات اللازمة واحترامي للبروتوكول الصحي، أعراض قاسية أسال الله السلامة للجميع منها، جعلتني أصر أكثر على مواصلة الجهود الحثيثة لتوفير التلاقيح لحماية أبناء بلدي من هذا الوباء».وأضاف الرئيس المكسيكي عبر حسابه على «فيس بوك»: «يؤسفني أن أبلغكم بأنّني مصاب بكوفيد-19. الأعراض خفيفة، لكنني أتلقى علاجا طبيا، كما هو الحال دائما، أنا متفائل».-كيف يصاب الإنسان بكورونا رغم الاحتياطاتترجع إصابة الإنسان بفيروس كورونا رغم اتخاذه كافة الاحتياطات، بسبب التغير الكبير في سلالات فيروس كورونا المستجد، حيث بات للفيروس الكثير من السلالات حول العالم.وكشفت تقارير طبية أن الطفرات الجديدة من فيروس كورونا وتحديدًا «كوفيد - 20»، على وجه الخصوص معدية جدًا وتنتشر بسرعة، ولتجنّب الإصابة بها، وستحتاج إلى مضاعفة الاحتياطات.أما الطفرة الجديدة التي تسمى علميًا «B.1.1.7» التي تم تحديدها للمرة الأولى في بريطانيا فهي تسبب مرضًا أكثر خطورة، لكن لديها القدرة على الانتشار بسرعة أكبر.فيما يقول ناثان دي غروبو الأستاذ المساعد وعالم الأوبئة في كلية ييل للصحة العامة: «الآلية الدقيقة التي يمكن من خلالها انتقال العدوى بشكل أكبر غير معروفة تمامًا، قد يكون الأمر فقط عندما تصاب، فأنت تخرج المزيد من الفيروسات المعدية».ووفقا لصحيفة نيويورك تايمز فقد أوضى الخبراء في عالم الأوبئة، بضرورة ارتداء كمامات من طبقتين أو ثلاث طبقات،مع عدم قضاء الكثير من الوقت في مكان مغلق، وتجنب الازدحام، والحفاظ على مسافة تباعد اجتماعي.كما نصح الخبراء بغسل اليدين كثيرا وتجنب ملامسة الوجه، فيما يقول د. أشيش كيه جها عميد كلية الصحة العامة في جامعة براون: «أول شيء أقوله للناس هو أنه ليس فيروسًا مختلفًا.. كل الأشياء التي تعلمناها عن هذا الفيروس لا تزال سارية».وقالت لينسي مار أستاذة الهندسة المدنية والبيئية في جامعة فرجينيا التقنية: «يجب أن ترتدي كمامات عالية الجودة عندما تقوم بمهام أو تذهب للتسوق أو تجد نفسك في موقف تقضي فيه الوقت في الداخل مع أشخاص لا يعيشون معك».وأضافت: إذا كنت لا ترغب في شراء كمامات جديدة، فإن الحل البسيط هو ارتداء كمامات إضافية عندما تجد نفسك قرب الغرباء، ولكن ارتد كمامة واحدة عندما تمارس الرياضة في الهواء الطلق، ولكن إذا كنت ذاهبًا إلى متجر، أو تركب سيارة أجرة، فيفضل أن ترتدي كمامات إضافية.كما نصح الخبراء: «إذا ذهبت الآن إلى المتجر مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع، قلل ذلك إلى مرة واحدة فقط في الأسبوع، إذا كنت تقضي 30 إلى 45 دقيقة في متجر البقالة، فقلل وقتك إلى 15 أو 20 دقيقة، إذا كان المتجر مزدحما، فعد لاحقا، إذا كنت تنتظر في الطابور، فاحرص على البقاء على بعد ستة أقدام».