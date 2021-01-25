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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«التشييد والبناء»: بدء تفعيل منظومة التأمين على عمل المقاولات

الإثنين 25/يناير/2021 - 01:46 م
جريدة الدستور
علا العلاف
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كشف المهندس شمس الدين عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، عن بدء تفعيل وتنفيذ المشروع القومي للعمالة غير المنتظمة لقطاع المقاولات التي تجاوزت الـ4 ملايين عامل، حيث وافقت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي على بدء تطبيق الكارت الممغنط لعمال المقاولات.

وقال «شمس الدين » فى تصريحات لـ«الدستور » إن رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي برئاسة اللواء جمال عوض وافق على بدء تطبيق المنظومة، في أحد المشروعات التي يتم تنفيذها حاليًا في مدينة القاهرة الجديدة، حتى يتبين مدى نجاحها ومن ثم يتم تعميمها على كل المشاريع، لتشمل أكبر عدد ممكن من العمالة غير المنتظمة.

وأضاف عضو مجلس أدارة الاتحاد إن التأمين يشمل العلاج من الأمراض وإإصابات العمل، وصرف معاش الشيخوخة أو العجز، فضلًا عن مزايا لم تطبق فى أى منظومة تأمينات فى العالم، موضحًا أن هذه المنظومة، حال تطبيقها، تعيد حقوق هذه الفئة العريضة فى ظل قيادة مصر الواعية التى طالما وجهت بالحنو على البسطاء من أهل المحروسة، كما تعد المنظومة مشروعًا قوميًا يضاف لحزمة المشاريع العملاقة التي جرى ويجري تطبيقها لدعم البسطاء.

وأشار إلي أن، أن شركات المقاولات تلتزم سنويا بدفع رسوم تقدر بـ 2.5% كـ «حصة صاحب العمل» عن مختلف المشروعات المتعاقد عليها لصالح وزارة التضامن الاجتماعى وفى المقابل لا يتم شمول العمالة بهذه العوائد، ومن أجل ذلك سعى الاتحاد إلى إتخاذ مبادرة جديدة تختص بالعمالة غير المنتظمة عبر الاسراع بتفعيل التأمينات الاجتماعية وتوفير الرعاية الصحية لشريحة عريضة من العمالة بالمهنة.

أكد عضو مجلس إدارة الاتحاد إلى أن الاتفاق في البداية كان يقضي بأن يتم خصم نسبة من كل مستخلص خاص بالمقاولين من أجل صرف معاشات العمالة غير المنتظمة، على أن يتولى اتحاد المقاولين تسديد هذه النسبة ثم يعمل على تحصيلها من المقاولين، مقابل أن تمنحه «التأمينات» كروتًا ممغنطة للعمالة غير المنتظمة، حتى يتم التعرف على إجمالي أيام عملهم طوال الشهر، وبالتالي حصر مستحقاتهم من أجل الحصول على معاش.

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