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الإثنين 25 يناير 2021 الموافق 12 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إشراف مطار برلين الجديد يبحث الخسائر المتعلقة بكورونا

الإثنين 25/يناير/2021 - 01:45 م
مطار برلين
مطار برلين
وكالات
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عقد مجلس إشراف مطار العاصمة الألمانية الجديد "BER" اجتماعًا عبر الفيديو اليوم الاثنين، لمناقشة
كيفية التعامل مع الخسائر المالية الناجمة عن جائحة كورونا.

ويستقبل المطار، الذي تم افتتاحه قبل ثلاثة أشهر بعد سنوات من التأخير، حاليا جزءا صغيرا فقط من الركاب مقارنة بعددهم قبل الجائحة.

وتم إبلاغ مالكي المطار - وهما ولايتي برلين وبراندنبورج والحكومة الألمانية الاتحادية - بأن المطار سيحتاج إلى 660 مليون يورو هذا العام لتعويض الخسائر المالية.

وذكرت صحيفة "تجاس شبيجل" الألمانية أن إجراءات خفض التكاليف قد تؤثر على مكافآت القيادة التنفيذية للشركة.

وقبل الجائحة، كانت إدارة المطار تتعامل بالفعل مع فجوة تمويلية قدرها 375 مليون يورو بسبب التكاليف المستحقة المتعلقة ببنائه الذي دام عقدا من الزمن، وقد أدت الجائحة إلى زيادة العجز المالي بشكل كبير.

وقال إنجلبرت لوتكه دالدروب، الرئيس التنفيذي لشركة المطار، إنه يريد أن يصل المطار إلى نقطة التوازن بحلول عام 2025.

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