احتفالا بعيد الشرطة.. المتحف المصري يعرض رأس الملك سنوسرت الثالث

بدأ المتحف المصري بالتحرير في عرض رأس الملك سنوسرت الثالث، عند المدخل الرئيسي كقطعة الشهر، وذلك لإلقاء الضوء على النظام القانوني في مصر القديمة، وكيف كان رجال الشرطة والحراس مهتمين بالحماية والحد من الجرائم.وقالت صباح عبد الزارق، مدير عام المتحف، في تصريح اليوم، إنه تم اختيار هذه القطعة في إطار الاحتفال بعيد الشرطة، مشيرة إلى أن الملك سنوسرت الثالث يعد أحد أهم الملوك الذين أمروا بإقامة الحصون لتأمين الحدود المصرية، ومن أهمها حصني ”سمنة وقمة" لحماية مصر الجنوبية كما كان يسميهما المصريون قديما.وأضافت مدير عام المتحف، أن الملك أراد أن يجسد نفسه كملك يحمل عبء المسئولية الكبيرة، فصور نفسه بالتمثال بملامح رجل مسن بوجه منهك وعينين غائرتين وانتفاخ بالجفن أسفل العين، كذلك أذنيه كبيرتان علامة أنه كان يستمع إلى شعبه، كما يرتدى غطاء الرأس الملكي، وذلك على نقيض عادة الملوك في ذلك الوقت حيث كانوا يصورون أنفسهم بملامح الشباب.وأشارت إلى أنه وجد اسم الملك سنوسرت الثالث منقوشًا في جزيرة إلفنتين، وسهيل، وعمدا، وتوشكى، كما وجد اسمه على قطعة من لوحة في قلعة جزيرة الملك التي تقع على مسافة أربعة أميال شمالي قلعة سمنة.