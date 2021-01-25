ارتفاع أسعار الذهب في منتصف التعاملات

شهدت أسعار الذهب اليوم الاثنين، حالة من الارتباك بين الارتفاع والانخفاض استقرت على ارتفاع الأسعار بقيمة جنيهين.وتقدم الدستور نشرة يومية لمواطنيها بمتوسط أسعار الذهب المحلية والعالمية ومعدل الارتفاع والانخفاض لحظة بلحظة تسهيلا على المواطنين وضبط حركة الأسواق.وقال نادي نجيب عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، إن هناك ارتفاع في أسعار الذهب في منتصف التعاملات بقيمة جنيهين.وأضاف نجيب في تصريحات لـ"الدستور" أن أسعار الذهب سجلت سعر يبدأ من 697 جنيها لعيار 18، في حين سجل عيار 21 نحو نحو 814 جنيها، وسجل عيار 24 نحو 930 جنيها.وارتفعت أسعار الجنيه الذهب حيث سجل سعر 6512 جنيها، وارتفعت الأوقية العالمية لنحو 1862 دولارا.وأوضح عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية أن أسعار الذهب تشهد حالة من عدم الاستقرار بين الارتفاع والانخفاض بسبب كورونا وإقبال المستثمرين على الذهب باعتباره ملاذ آمن للاستثمار في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.