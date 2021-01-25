ضبط 4 أطنان من أحجار الكوارتز المستخلص منها خام الذهب بأسوان

تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة أسوان بمديرية أمن أسوان من ضبط (سيارة نصف نقل) مُحمل عليها (عدد 80 جوال بداخلهم كمية من أحجار الكوارتز التى يُستخلص منها خام الذهب تزن حوالى 4 أطنان) وذلك حال قدومها من منطقة جبلية بدائرة المركز.وبسؤال قائد السيارة ومرافقه أقرا بحيازتهما للمضبوطات بقصد استخلاص خام الذهب منها بقصد التربح.تم اتخاذ الإجراءات القانونية.