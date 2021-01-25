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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الأنبا باسيليوس يزور كنيسة مار جرجس ببني مزار في المنيا

الإثنين 25/يناير/2021 - 01:43 م
جريدة الدستور
جرجس صفوت
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زار نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا، كنيسة الشهيد العظيم مار جرجس ببني مزار بإيبارشية المنيا.

و قال الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إنه كان في استقبال نيافته الأب أغسطينوس سامي، راعي الكنيسة.

وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن ترأس نيافة الأنبا باسيليوس صلاة القداس الإلهي، وذلك بمشاركة الأب الراعي، وشعب الرعية.

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