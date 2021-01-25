تونس: الحجر الصحي الشامل وارد في أي وقت

أكد عضو اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا الدكتور الهاشمي الوزير اليوم الاثنين، أن اللجوء إلى الحجر الصحي الشامل في تونس وارد في أي وقت، وغير مستبعد إقراره الأيام القادمة.وأوضح الوزير - في تصريح صحفي - أن الحجر الصحي الشامل يكون ناجحا قبل الانطلاق في حملة التلقيح ضد فيروس كورونا مباشرة.وأفاد الوزير بأن العديد من أعضاء اللجنة العلمية، وخلال اجتماع يوم الجمعة الماضي، عبروا عن رفضهم لإقرار حجر صحي شامل في تونس لما له من انعكاسات سلبية، حيث تم التوجه إلى تشديد الإجراءات وخاصة فيما يخص تطبيقها، مشيرا إلى أن اللجنة العلمية اتجهت إلى الحجر الصحي الموجه في الوقت الراهن.