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الإثنين 25 يناير 2021 الموافق 12 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كوريا الجنوبية تستهدف تطعيم 70% من السكان ضد كورونا

الإثنين 25/يناير/2021 - 01:42 م
تطعيم ضد كورونا
تطعيم ضد كورونا
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قالت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، إنها تستهدف تطعيم 70% من سكان البلاد بلقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بحلول شهر سبتمبر، وبدء حملة التطعيم الوطني الشهر المقبل، متوقعة تحقيق ما يُسمَّى بـ "مناعة القطيع" في البلاد بحلول نوفمبر.

وأعلنت وكالة كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها عن مجموعة من المهام الأساسية لهذا العام، التي تشمل توفير لقاحات مجانية ضد فيروس كورونا لجميع المواطنين، بهدف تشكيل مناعة القطيع بحلول نوفمبر، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.

وحتى الآن، أمنت الحكومة الكورية الجنوبية جرعات لقاح تكفي لتطعيم 56 مليون شخص من مشروع اللقاح العالمي التابع لمنظمة الصحة العالمية المعروف باسم مرفق "كوفاكس"، ومن أربع شركات أدوية عالمية، كما تقترب من إكمال صفقة مع شركة "نوفافكس" الأمريكية لشراء جرعات إضافية من اللقاح تكفي لـ 20 مليون شخص.

وأشارت الوكالة المعنية بالصحة في البلاد إلى أن جرعات اللقاحات التي أمنتها كوريا الجنوبية بالفعل كافية لتطعيم جميع سكان البلاد البالغ عددهم 52 مليون نسمة.

وأوضحت أن العاملين في المؤسسات الطبية المعرضة لخطر الإصابة بالعدوى، كالمستشفيات والمصحات ومرافق رعاية المسنين، سيحصلون على لقاح (كوفيد-19) خلال الربع الأول، فيما سيحصل كبار السن الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر، والعاملين في المنشآت الطبية الأخرى، على اللقاح في الربع الثاني، وسيتم توفير اللقاح لمن يعانون من الأمراض المزمنة وللبالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و64 عامًا في الربع الثالث.

ومن المخطط بدء توريد اللقاحات المشتراة مسبقًا إلى كوريا الجنوبية في فبراير من العام الجاري من شركة "أسترازينيكا" ومرفق "كوفاكس"، وفي الربع الثاني من شركتي "مودرنا" و"يانسن"، وفي الربع الثالث من شركة "فايزر"، حسبما صرحت به الوكالة.

من جهة أخرى، أفادت وزارة سلامة الغذاء والدواء في البلاد بأن لقاحات وعلاجات (كوفيد-19) قيد المراجعة حاليًّا ستحصل على موافقة مشروطة للاستخدام الشهر المقبل، كما أعلنت الوزارة أنها بدأت في مراجعة الموافقة على لقاح شركة "فايزر"، التي أبرمت الحكومة صفقة معها لشراء جرعات لقاح تكفي لـ 10 ملايين شخص.

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