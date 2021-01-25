احتفالية بميدان الشهداء في إبشواي بعيد الشرطة

أجرى مراد مسعود رئيس مركز ومدينة إبشواي، يرافقه وفد من القيادات التنفيذية والشعبية، زيارة إلى مركز شرطة إبشواي، لتقديم التهنئة بعيد الشرطة المصرية التاسع والستين، لقيادات وضباط وأفراد المركز.كما نقل رئيس المركز، تهاني أهالي ومواطنين مركز إبشواي، إلي رجال الشرطة البواسل درع الأمن والأمان وعرفانا بتضحياتهم وتقديمهم الغالي والنفيس لحفظ استقرار البلاد وأمنها.كما تم تنظيم احتفالية بدأت بالوقوف دقيقة حداد على أرواح أبطالنا من شهداء الجيش والشرطة أمام النصب التذكاري والذي أنشأه رئيس المركز بوسط المدينة تخليدا لذكري شهداء مركز ابشواي من الجيش والشرطة، حيث يمثل خريطة مركز إبشواي مدون عليها أسم كل شهيد حسب موقعه.واثنى على الجهود المبذولة من القيادات الأمنية بمركز إبشواي وحسن تعاونهم الدائم لتحقيق الأمن والاستقرار وإنفاذ القانون.