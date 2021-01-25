سعفان: المنظمات الدولية اعترفت بمطابقة معايير السلامة والصحة المهنية في مصر

عرض محمد سعفان وزير القوى العاملة، خطة الوزارة لرعاية القوى العاملة وضمان تنفيذ أحكام قانون العمل، موضحا أنه يتم مراعاة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.وقال سعفان، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب: "تختص الوزارة بوضع السياسة العامة للسلامة والصحة المهنية لضمان توفير ظروف وبيئة عمل آمنة وصحية من أجل حماية العاملين من إصابات العمل وحوادثه والأمراض المهنية، وحماية الجمهور المتردد على أماكن العمل، والحفاظ على مقومات الإنتاج الرئيسية من مباني وعدد وآلات وأدوات ومعدات وخامات ومنتجات بما يكفل النهوض والحفاظ على الاقتصاد القومي، ويشمل هذه الاختصاص كافة المنشآت أيًا كان نوعها أو تبعيتها سواء كانت تابعة للقطاع الخاص أو القطاع العام أو الجهاز الإداري للدولة، سواء كان مسطح بري أو بحري".وأضاف: "تتولى الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة الإشراف التوجيهي ومتابعة جميع إنجازات إدارات السلامة والصحة المهنية بجميع مكاتبها الميدانية بجميع مديريات القوى العاملة بالمحافظات، وتتأكد من تنفيذ الخطة السنوية للتفتيش الميداني بكافة صورة المطابقة للقوانين والقرارات واللوائح التنفيذية لقانون العمل طبقا للكتاب الخامس من القانن والخاص بالسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل".وتابع: "كما تتولى الإدارة تقديم المشورة الفنية الاستشارية في جميع مجالات السلامة الصحة المهنية لأي مواطن مصري يلجأ للحصول على الخدمة التي تقدم بالمجان للحفاظ عىي عناصر الإنتاج الرئيسية لتحسين ظروف العمل بأي منشأة".وقال وزير القوى العاملة: "اعترافا من المنظمات الدولية بتوافق معايير السلامة والصحة المهنية في مصر مع المعايير الدولية، نجحت الوزارة في التسجيل بمنظمة الأيزو العالمية بالسويد لأول مرة في عام 2018، وشاركت الوزارة في مناقشة معيار عالمي جديد للسلامة والصحة المهنية (أيزو 45001) قبل إطلاقه، وتم العمل على نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية والتوعية والإعلام بها، وأعدت الوزارة ونفذت بعض الأفلام والأعمال الفنية للتوعية بالسلامة والصحة المهنية ونشرها في مختلف أنواع الميديا وإعداد بروتوكول مع وزارة التربية والتعليم لإدراج أحكام السلامة والصحة بالمناهج الدراسية لمراحل التعليم المختلفة"وأضاف، أنه تم توقيع أكثر من 13 بروتوكول تعاون مع عدد من الجامعات والمعاهد المصرية الحكومية والخاصة ومنظمات المجتمع المدني لنشر ثقافة السلامة لطلاب الجامعات يتم تنفيذ ندوات تحت مظلتها، متابعا أنه تم تنفيذ 464 ندوة توعوية و24 ملتقى سلامة وصحة مهنية للتوعية بأحكام السلامة والصحة المهنية واستفاد منها 30 ألف و907 عمال.ولفت سعفان إلى تنفيذ 15 فعالية تحت مسمى "أسبوع سلامة وصحة مهنية" استفاد منها ما يزيد على 10 آلاف، تهدف هذه الفاعليات إلى إجراء مسابقات بين المنشآت الصناعية على مدار أسبوع لتحديد مدى استيفاء المنشآت لاشتراطات السلامة والصحة المهنية بها ومدى الالتزام بقوانين والقرارات المنفذة للسلامة والصحة المهنية ومنح المنشأت المستوفاة للشروط والنظم الخاصة بالسلامة المهنية كأس التميز.وقال: "من منطلق أهمية الرقابة على المنشآت لضمان تنفيذ أحكام السلامة والصحة المهنية، استهدف مفتشي السلامة والصحة المهنية بمديريات القوى العاملة لرفع كفاءة الجهاز التفتيشي من الناحية الفنية وتوحيد المفاهيم استفاد منها عدد 536 مفتش ومدير مكتب في 19 محافظة".وأضاف: "للتغلب على مشكلة قلة عدد المفتشين وندرة التخصصات والخبرات العلمية في هذا المجال قامت الوزارة بتطوير مكاتب تفتيش السلامة والصحة المهنية للتحول إلى التفتيش الإلكتروني من خلال جهاز تابلت، وقائمة مراجعة إلكترونية، وموافاة المنشأة وجهة الإدارة بنتيجة التفتيش، انتهت المرحلة الأولى من حوسبة 26 مكتبا في 11 محافظة، وانتهت المرحلة الثانية من حوسبة مكاتب محافظات كاملة وهي الإسكندرية، بورسعيد، الشرقية، الفيوم، وسوف تتبعها باقي المديريات تباعا، في إطار خطة الوزارة لحوسبة منظومة التفيش على مستوى الجمهورية".