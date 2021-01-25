نائب محافظ القاهرة يتفقد المركز التكنولوجي بحي الزيتون

أجرى الدكتور حسام الدين فوزي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، جولة للمرور بنطاق حي الزيتون، وتفقد خلالها المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالحي، وذلك لمتابعة سير انتظام العمل والتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتزام المواطنين بارتداء الكمامات.وشدد نائب محافظ القاهرة خلال جولته، على متابعة إجراءات طلبات التصالح على مخالفات البناء والتأكيد على موظفي الخدمة بتسهيل الإجراءات وحسن المعاملة.كان اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، قد شدد على رؤساء الاحياء بمتابعة المراكز التكنولوجية وتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوعد بزيارات مفاجئة لمتابعة العمل داخل المراكز التكنولوجية.