التحقيق في اتهام صاحب مصنع بإنتاج أجهزة كهربائية مقلدة بالمطرية

تباشر نيابة المطرية الجزئية، برئاسة المستشار عمرو عبد العال، رئيس النيابة، التحقيق مع صاحب مصنع متهم بتجميع الأجهزة الكهربائية مستخدما خامات مجهولة المصدر، وكلفت النيابة بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة.كانت قد تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، القبض على صاحب مصنع بدون تراخيص يقوم بتجميع الأجهزة الكهربائية مستخدما خامات مجهولة المصدر، وحرر محضر بالواقعة.وتمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة، برئاسة العميد محمد رجائى مدير الإدارة، فى ضبط (المسئول عن مصنع لتصنيع وتجميع الأجهزة الكهربائية كائن بدائرة قسم شرطة المطرية) لإدارته المصنع بدون ترخيص وقيامه بتصنيع وتجميع كميات كبيرة من الأجهزة الكهربائية ( شفاط ) مستخدمًا خامات مجهولة المصدر ووضع علامات تجارية مقلدة وغير مسجلة بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة غاشًا بذلك جمهور المستهلكين.وعثر بداخل المصنع على 1500 شفاط كهربائى معد للبيع، 2200 شفاط تحت التجهيز، 1050 قطعه وش شفاط، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها، كمية كبيرة من الإستيكرات مدون عليها أجنبى الصنع.بمواجهته اعترف بإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.