استمرار حبس المتهم بالاتجار فى المواد المخدرة بالسلام

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام، اليوم، حبس متهم بالاتجار في المواد المخدرة بالسلام 15 يوما على ذمة التحقيقات.نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة فى القبض على تاجر مخدرات عقب تداول صور له على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أثناء بيعه تلك السموم بمنطقة السلام.كانت أجهزة الأمن بالقاهرة رصدت تداول صورة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تتضمن قيام أحد الأشخاص بالااتجار بالمواد المخدرة بمنطقة المحمودية بدائرة قسم شرطة السلام أول.وبالفحص أمكن تحديد هوية صاحب الصورة مقيم بدائرة القسم، عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبطه وبحوزته (كمية من الإستروكس المخدر – مبلغ مالى – سلاح أبيض "مطواة") وبمواجهته ااعترف بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الااتجار، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.