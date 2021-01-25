استمرار حبس المتهم بالاتجار فى المواد المخدرة بالسلام
الإثنين 25/يناير/2021 - 01:39 م
داليا عبد الباسططباعة
جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام، اليوم، حبس متهم بالاتجار في المواد المخدرة بالسلام 15 يوما على ذمة التحقيقات.
نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة فى القبض على تاجر مخدرات عقب تداول صور له على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أثناء بيعه تلك السموم بمنطقة السلام.
كانت أجهزة الأمن بالقاهرة رصدت تداول صورة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تتضمن قيام أحد الأشخاص بالااتجار بالمواد المخدرة بمنطقة المحمودية بدائرة قسم شرطة السلام أول.
وبالفحص أمكن تحديد هوية صاحب الصورة مقيم بدائرة القسم، عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبطه وبحوزته (كمية من الإستروكس المخدر – مبلغ مالى – سلاح أبيض "مطواة") وبمواجهته ااعترف بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الااتجار، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.
نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة فى القبض على تاجر مخدرات عقب تداول صور له على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أثناء بيعه تلك السموم بمنطقة السلام.
كانت أجهزة الأمن بالقاهرة رصدت تداول صورة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تتضمن قيام أحد الأشخاص بالااتجار بالمواد المخدرة بمنطقة المحمودية بدائرة قسم شرطة السلام أول.
وبالفحص أمكن تحديد هوية صاحب الصورة مقيم بدائرة القسم، عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبطه وبحوزته (كمية من الإستروكس المخدر – مبلغ مالى – سلاح أبيض "مطواة") وبمواجهته ااعترف بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الااتجار، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.