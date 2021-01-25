ارتفاع قتلى العاصفة «إلويز» في جنوب شرق أفريقيا لـ 12 شخصًا

ارتفع عدد قتلى العاصفة إلويز إلى 12 على الأقل اليوم الإثنين، وفقا لبيانات السلطات في منطقة جنوب شرق أفريقيا، حيث دمرت الرياح العاتية والأمطار الغزيرة والفيضانات مباني ومحاصيل.وكانت العاصفة إلويز إعصارا مداريا عندما وصلت إلى اليابسة عند إقليم سوفالا بوسط موزامبيق يوم السبت لكنها فقدت بعضا من قوتها لتصبح عاصفة مدارية مع تحركها فوق اليابسة في زيمبابوي وإسواتيني، التي كانت تُعرف باسم سوازيلاند، وجنوب أفريقيا وبوتسوانا.وذكر المعهد الوطني لإدارة مخاطر الكوارث والحد منها في موزامبيق أن ستة لقوا حتفهم في حين ارتفع عدد النازحين لأكثر من ثمانية آلاف، وتضررت أيضا منازل ومحاصيل وبنية أساسية أو غمرتها الفيضانات.