ارتفاع إصابات كورونا في أفغانستان لـ 54750

أعلنت وزارة الصحة العامة الأفغانية، تسجيل 78 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي أعداد الإصابة بالفيروس في البلاد إلى 54 ألفا و750 حالة.وأضافت الوزارة حسب ما ذكرت قناة "طلوع" الأفغانية، فقد تم تسجيل 4 حالات وفاة خلال الفترة ذاتها، ليصبح إجمالي أعداد الوفيات 2390 حالة.وأشارت الوزارة إلى أنه تم تسجيل أيضًا 67 حالة شفاء من الفيروس الوبائي، ليبلغ إجمالي أعداد المتعافين في البلاد 47 ألفًا و365 حالة.يذكر أن إجمالي أعداد المصابين بـ (كوفيد-19) حول العالم وصل إلى أكثر من 99 مليونا و237 ألفا و358 حالة، فيما بلغ إجمالي أعداد الوفيات 2 مليون و130 ألفا و497 حالة، حسبما أعلنته جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية.