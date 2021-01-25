صورة وتعليق.. العذراء أما والمسيح طفلا

نشر الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورة للسيدة العذراء مريم وهي تحمل السيد المسيح طفلا بالفن الرومي.وعلق الأنبا نيقولا على الصورة قائلا: "الإقنوم الثاني من الثالوث الأقدس، يصير إنسانًا ويسمّى "ابن الإنسان". في طبيعته الإلهية والإنسانية، كطفل يُحمل على ذراعي الأم الحنون والدة الإله بمحبة الأمومة".