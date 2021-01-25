قيادات الأمن المركزي بالدقهلية يحتفلون بعيد الشرطة

نظمت الإدارة العامه للأمن المركزي قطاع شرق الدلتا، اليوم، احتفالية بميدان المحافظة أمام النصب التذكاري بشارع الجيش بالمنصورة، احتفالا بعيد الشرطة المصرية 96.وعزفت الموسيقي العسكرية بعض الأغاني والأناشيد الوطنية وسط حضور عشرات المواطنين وترديد هتافات مؤيدة لدور قوات الشرطة في حفظ الأمن.وشارك اللواء خالد ابراهيم، مساعد وزير الداخلية للأمن المركزي لقطاع شرق الدلتا وضباط القطاع، في توزيع الورود والشيكولاتة وأعلام مصر على المواطنين وقائدي المركبات والتقاط الصور التذكارية.